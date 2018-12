Perhatikan Hal Ini Sebelum Anda Menyaksikan Konser MLTR di Bandung

Poster Konser 'Michael Learn To Rock Still Asian Tour 2018', di Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subruto, Kota Bandung, Minggu (2/12/ 2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita Nilawati

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sudah tak sabar menyaksikan konser Michael Learns To Rock nanti malam?

Yups, konser 'Michael Learns To Rock Still Asian Tour 2018', akan digelar pada malam ini, Minggu (2/12/2018), di Trans Studio Bandung, Jalan Gatot Subroto No 289.

Band yang hits pada tahun 90-an ini akan menyapa penggemarnya dan bernostalgia bersama dengan lagu-lagunya yang everlasting untuk di dengar.

Berdasarkan info yang didapatkan Tribun Jabar, penonton harus mengikuti sejumlah aturan yang di ikuti ketika datang ke konser ini, yaitu :

1. Datang satu jam sebelum acara dimulai

2. Menukarkan tiket di loket yang sudah disediakan

3. Menggunakan baju yang nyaman

4. Mempersiapkan kenangan indah bersama lagu-lagu MLTR

5. Sudah hapal lirik lagu MLTR untuk dinyanyikan bersama

6. Energi yang cukup untuk enjoy the show

Hal yang jangan dilakukan :

1. Datang setelah konser dimulai

2. Dilarang merokok di area konser

3. Dilarang membawa barang-barang berikut ini ke area konser :

Makanan dan minuman

Drone dan flash

Tripod, monopod, tongsis

Senjata tajam &api

Narkoba & obat-obatan terlarang

Agar konser ini tetap berlangsung aman dan nyaman, mohon patuhi setiap peraturan yang ada ya.