Persela Lamongan vs Persib Bandung 1-1, Mario Gomez Pertanyakan Keputusan Wasit

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persela Lamongan vs Persib Bandung berakhir 1-1. Persib Bandung pun harus puas hanya meraih satu poin di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (1/12/2018).

Pada laga yang berakhir 1-1 itu, gol kedua kesebelasan tercipta dari titik putih.

Gol Persela Lamongan dicetak oleh Wallace Costa pada menit ke-35 sementara Persib Bandung berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-56 melalui eksekusi 12 pas Ezechiel N Douassel.

Pelatih Persib, Mario Gomez tidak puas dengan hasil yang diraih timnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan keputusan wasit soal tak dihukumnya Persela ketika Ezechiel N Douassel dijatuhkan di dalam kotak penalti.

"Satu pertanyaan buat kamu (wartawan), ketika Ezechiel one on one dengan lawan, itu harusnya pelanggaran. Bagaimana menurut kalian, jika kalian tidak bisa mengomentari soal itu, saya tidak akan menjawab pertanyaan kalian," ujar Gomez dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan.

Lalu Gomez pun kembali menyinggung keputusan wasit yang dinilainya kurang tepat saat terjadi penalti untuk Persela.

Menurut Gomez ketika Jonathan Bauman dijatuhkan di dalam kotak penalti, pemain Persela seharusnya mendapat kartu merah.

"Dan ketika pinalti terjadi buat kita, itu last man (Bauman) dengan kiper, kalian tahu aturannya seperti apa, harusnya kartu merah," katanya.