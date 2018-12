Laju Persija Jakarta Bakal Meroket Geser PSM Makassar, Jika Besok Kalahkan Bali United

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persija Jakarta berpeluang menggeser PSM Makassar di puncak klasemen Liga 1 Indonesia 2018.

Kesempatan Persija Jakarta menumbangkan PSM Makassar jika Persija Jakarta mampu menumbangkan tuan rumah Bali United yang akan berlangsung, Minggu (2/12/2018) di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Laga pekan ke-33 Bali United vs Persija Jakarta akan berlangsung pukul 18.30 WIB.

Jika Persija Jakarta berhasil mengalahkan Bali United, maka poin Persija Jakarta menjadi 59.

Sedangkan PSM Makassar pada saat ini mengantongi 57 poin dari 32 pertandingan.

PSM Makassar baru akan melakoni laga ke-33 melawan Bhayangkara FC pada Senin (3/12/2018), pukul 18.30 WIB, di Stadion PTIK Jakarta.

Melihat tren positif Persija Jakarta yang selalu menang di dua pertandingan terakhir, maka cukup modal untuk mengalahkan Bali United.

• Dirut Persija Jakarta: Match Fixing Indonesia Sudah Biasa, Ada Orang Mengaku Maling tapi Didiamkan

• PSM Makassar atau Persija Jakarta, Mario Gomez Sebut 3 Bulan Lalu Ia Sudah Tahu Siapa Juaranya

Tiga pertandingan terkahir Persija Jakarta, Persija Jakarta vs Sriwijaya FC 3-2, Persija Jakarta vs Persela Lamongan 3-0, dan PSM Makassar vs Perija Jakarta 2-2.

Tiga pemain Persija Jakarta yang menjadi mesin gol Marco Simic, Ramdani Lestaluhu, dan Riko Simanjuntak, pun bersiap menerkam Bali United.

Jika besok memenangkan laga, maka Persija Jakarta bakal meroket dan lebih dekat dengan gelar Juara Liga 1 Indonesia 2018.

• Pelatih PSM Makassar, Robert Rene Alberts, Yakin Bali United Bisa Kalahkan Persija Jakarta