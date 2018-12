Ditunjukkan Foto Reino Barack & Disindir 'Makan Teman Lagi Hits', Syahrini: Ngaku-ngaku Jadi Teman

TRIBUNJABAR.ID- Nama Syahrini tengah dikait-kaitkan dengan Reino Barack, pengusaha yang juga mantan kekasih Luna Maya.

Pada saat menghadiri SCTV Awads 2018, Jumat (30/11/2018), Syahrini disindir dan ditanyai oleh Andhika Pratama.

Saat itu, Syahrini baru saja membawakan lagu barunya yang berjudul Cintaku Kandas.

Andhika Pratama selaku presenter menanyakan arti lagu tersebut.

"Btw (by the way) Cintaku Kandas itu lagu baru? Kok kandas sih? Bukannya landas?" tanya Andhika Pratama kepada Syahrini, yang dikutip Tribun Jabar dari Grid.ID.

• Syahrini Kabur Saat Ditanya tentang Mantan Luna Maya, Jawabannya Kompak Seperti Reino Barack

Syahrini langsung menjelaskan arti dan makna lagu tersebut.

Wanita yang dikabarkan tengah dekat dengan Reino Barack itu menjelaskan lagunya diciptakan oleh Ade Govinda.

Luna Maya dan Syahrini (Kolase Tribun Jabar (Instagram/lunamaya dan princessyahrini))

"Itu menceritakan cerita pencipta lagunya Ade Govinda, rekamannya tahun lalu, rilis khusus di SCTV Awards 2018 ini," jelas Syahrini.

Lagu terbaru Syahrini itu menceritakan kisah asmara seseorang yang sudah berlangsung lama, tetapi harus kandas di tengah jalan.

Kemudian, Syahrini diminta oleh Andhika Pratama untuk memilih antara Amar Zoni yang berperan sebagai Marcell atau Jonas Rivanno sebagai Adit.