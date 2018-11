Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil Akan Bentuk Tim Saber Hoaks

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera membentuk tim sapu bersih (Saber) Hoaks.

Tim ini dinilai sangat dibutuhkan Jawa Barat yang akan menjadi provinsi cyber province dalam memberantas berita bohong atau hoaks yang biasanya beredar di media sosial di internet.

"Jadi ini adalah kebutuhan zaman ini. Karena itu, daripada hanya defensif, jadi korban, maka harus proaktif. Maka dibentuk tim taktis Jabar Saber Hoax. Tugasnya untuk memverifikasi. Kalau sangat destruktif bisa dilanjutkan ke ranah hukum oleh sebuah lembaga," ujar pria yang akrab disapa Emil di Gedung DPRD Jabar, Kamis (29/11).

Rencana pembentukan Tim Saber Hoax ini sempat diunggah melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil, Kamis (29/11). Dalam postingannya, Ridwan menampilkan gambar bertuliskan Jabar Saber Hoax. Jabar Saber Hoaks, katanya, merupakan sebuah tim yang bertugas untuk memverifikasi segala bentuk informasi yang diduga hoaks.

Emil mengatakan tim tersebut sudah menjadi kebutuhan seiring dengan derasnya arus informasi di tengah masyarakat, terutama di media sosial. Menurut Emil, berita bohong sering memunculkan pertikaian dan mengganggu kondusivitas.

"Bagi kami Pemprov Jabar ada kebutuhan untuk menjaga kondusivitas karena sekarang ada keresahan masyarakat, pertengkaran itu dimulainya dari hadirnya informasi yang meresahkan. Tidak jarang datang dari berita yang difabrikasi atau bohong. Jenis hoaksnya apa saja yang jadi top of mind warga Jabar," tuturnya.

Emil mengaku akan mengumumkan program barunya tersebut pada pekan depan. "Coming soon to make Jabar a better and peaceful places. Agar Jabar tercinta selalu damai dan kondusif selalu #HantamHoax," tulis Emil dalam postingannya dalam instagram. (Sam)