Di Indonesia, iPhone XS, XS Max, dan XR Bisa Dipesan pada 7 Desember

TRIBUNJABAR.ID - Trio iPhone XS, iPhone XS Max, dan iPhone XR akan hadir secara resmi di Indonesia pada Desember 2018.

Ketiganya diboyong oleh Teletama Artha Mandiri (TAM) yang merupakan anak usaha Erajaya Group.

Jajaran lini baru iPhone bisa didapatkan di gerai Erajaya Retail Group yang meliputi iBox, Erafone, dan Urban Republic.

Fans Apple di Indonesia juga bisa menyambangi mitra retail lain seperti Infinite, Story-i, dan mE Gallery di seluruh Indonesia.

Tiga iPhone jagoan Apple terbaru itu mulai bisa dipesan di beberapa gerai mulai 7 Desember mendatang.

Namun, dari keterangan yang diperoleh KompasTekno dari Erajaya Group, Jumat (30/11/2018), belum diungkapkan harga untuk ketiga lini iPhone baru itu.

Ditilik dari lini iPhone sebelumnya, harga penjualan iPhone di Indonesia biasanya jauh lebih mahal dibanding banderolnya saat peluncuran, dan di Singapura.

Misalnya saja iPhone X tahun lalu, yang dibanderol 999 dollar AS (Rp 13,2 jutaan dengan nilai tukar saat itu), dijual dengan harga paling murah Rp 18 juta.

Sebagai gambaran, saat acara peluncuran, harga iPhone XR yang menjadi model paling murah di antara ketiganya, dijual seharga 749 dollar AS (Rp 10,7 jutaan). iPhone XS dijual mulai 999 dollar AS (Rp 14,3 jutaan), dan iPhone XS Max dijual mulai 1.099 dollar AS (Rp 15,8 jutaan).

Trio iPhone terbaru ini diluncurkan pada ajang Apple Event 12 September lalu. iPhone XS dan XS Max lebih dulu tersedia di beberapa negara pada 21 September, disusul iPhone XR pda 26 Oktober.

