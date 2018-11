Deddy Corbuzier Blak-blakan Bahas Harga Setingan Vicky Prasetyo dan Angel Lelga Demi Ketenaran

TRIBUNJABAR.ID - Pembawa acara Deddy Corbuzier blak-blakan membahas mengenai aksi penggerebekan Vicky Prasetyo terhadap Angel Lelga.

Menurut Deddy Corbuzier, apa yang terjadi pada Vicky Prasetyo dan Angel Lelga sengaja dibuat-buat alias setingan.

Tujuannya, kata Deddy Corbuzier, demi memeroleh ketenaran.

Aksi blak-blakan Deddy Corbuzier itu dituangkan dalam sebuah video yang diunggah ke channel Youtube Deddy Corbuzier, Kamis (29/11/2018).

"Tahukah Anda bahwa artis-artis setingan itu ada price (atau) harganya?" kata Deddy Corbuzier.

"Ada price (atau) harganya. Ada beberapa artis yang hidupnya dari menghargai setingan-setingan gosip. Contohnya seorang artis berinisial V-I-C-K-I," lanjutnya.

Ayah Azka Corbuzier itu tidak menyebutkan secara gamblang mengenai harga setingan. Ia hanya menyebut nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

"Itu (Vicky) ada pricelist harganya berapa ratus juta untuk bikin setingan sama dia supaya jadi terkenal," ujar Deddy.

Sang pembawa acara Hitam Putih Trans 7 ini menjelaskan, ia bisa tahu informasi mengenai harga setingan artis dari teman-teman sesama artis dan beberapa media yang akrab dengannya.

"Karena saya punya banyak teman-teman selebriti dan beberapa media yang memang dekat dengan saya serta berapa gosip yang masuk ke saya. I know about that," katanya.