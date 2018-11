5 Lirik Lagu Populer Michael Learns to Rock untuk Bekal Nonton Konser, Minggu Besok

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Grup band Michael Learns to Rock atau MLTR akan menggelar konser bertajuk 'Michael Learns To Rock Still Asian Tour 2018' di Trans Studio Bandung, Jawa Barat, 2 Desember 2018.

Soft rock band asal Denmark ini digawangi Jascha Richter, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher.

Dibentuk tahun 1988, album MLTR telah terjual lebih dari 11 juta copy, sebagian besar di Asia.

MLTR dikenal sebagai grup band yang memiliki image bergaya hidup bersih.

Salah satu lagu mereka, Take Me to Your Heart dianugerahi sebagai single paling banyak didownload pada tahun 2006 dengan pendapatan lebih dari 6 juta dollar AS dari pengunduhan tersebut.

Album terakhir mereka berjudul STILL dan rilis 21 Maret 2018 silam setelah sebelumnya merilis single Everything You Need.

Berikut lirik lagu-lagu populer MLTR untuk bekal menonton konsernya nanti.

1.Everything You Need

[Verse 1]

You're sitting in the bedroom, playing the guitar

Writing in a notebook your wish upon a star

You are like a snowflake melting in my hand

Vanish like a footstep, sinking in the sand

[Verse 2]

You're living in a greenhouse, playing with a stone

You wanna be a princess, looking for a throne

You cry a little teardrop when you had enough

But you don't wanna listen when I sing about love