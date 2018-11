Jet Pribadi Donald Trump Disenggol Pesawat Lain Bermesin Ganda Saat Sedang Parkir

TRIBUNJABAR.ID, NEW YORK - Pesawat jet pribadi milik Presiden AS Donald Trump terlibat sebuah kecelakaan kecil saat tengah parkir di bandara LaGuardia, New York, Rabu (28/11/2018).

Sayap pesawat Boeing 757 yang pernah digunakan Trump di masa kampanye itu tersenggol pesawat jet milik sebuah perusahaan pada pukul 08.30 waktu setempat.

Dikutip Tribun Jabar dari Kompas.com, kabar ini diperoleh dari dua orang sumber yang tak ingin disebutkan namanya karena tidak berwenang memberikan keterangan.

Jet perusahaan itu, sebuah Bombardier Global Express bermesin ganda, diawaki tiga orang kru.

Pesawat itu baru saja mendarat dari penerbangan selama 18 menit dari Islip, Long Island dan sedang dipandu petugas darat di dekat terminal penerbangan umum.

Sedangkan tak ada satu orang pun di pesawat milik Donald Trump saat insiden itu terjadi.

Otorita Pelabuhan New York, operator bandara LaGuardia, menegaskan tak ada korban luka dalam insiden tersebut.

Sementara itu, Otorita Penerbangan Federal (FAA) mengarahkan jurnalis agar melakukan konfirmasi ke divisi humas Gedung Putih.

Sementara perusahaan milik Trump, Trump Organisation, tidak merespon panggilan telepon maupun surat elektronik.

Kerusakan yang diderita kedua pesawat juga tak diketahui.