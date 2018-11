Ini 12 Tim yang Berhasil Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions, Ada Jagoanmu?

TRIBUNJABAR.ID - Dua belas tim sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2018-2019.

Atletico Madrid menjadi tim pertama yang melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2018-2019 dari seluruh klub yang bertarung pada Rabu (28/11/2018) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB.

Wajar saja, karena Atletico Madrid bermain lebih dulu tepatnya pada Kamis pukul 00.55 WIB.

Pasukan Diego Simeone melangkah ke fase selanjutnya usai menumbangkan AS Monaco 2-0 dalam laga kelima Grup A di Stadion Wanda Metropolitano.

Gol Atletico dicetak oleh Koke (menit ke-2) dan Antoine Griezmann (24').

Antoine Griezmann makes scoring looks so easy with the Second goal of Atletico Madrid.

Kendati sedang duduk di puncak klasemen Grup A dengan 12 poin, Atletico masih harus bersaing dengan Borussia Dortmunduntuk memperebutkan status juara grup.

Dortmund juga telah memastikan diri melenggang ke babak 16 besar setelah bermain seri 0-0 dengan Club Brugge.

Hasil tersebut membuat Dortmund sudah mengemas 10 poin.

Momen unik terjadi pada Grup D.