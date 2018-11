Angkat Tema Svaritage, Susan Zhuang Padukan Batik Tulis Garutan dengan Kain Organza

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Susan Zhuang mengangkat tema Svaritage di fashion show Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) Jawa Barat Fashionality.

Desainer ini menampilkan koleksinya yang sesuai dengan tema yaitu cultural diversity, dimana para desainer bekerja sama dengan UMKM batik.

Susan menampilkan enam koleksinya dengan gaya yang berbeda-beda.

Ini Kata Jokowi soal Aksi Pembunuhan yang Dipicu Debat Pilpres di Facebook https://t.co/NQeVBj8q6K via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) November 29, 2018

Pakaian bergaya urban dinamis ini cocok digunakan untuk masyarakat urban untuk acara formal maupun undangan.

Yang menarik dari rancangan Susan Zhuang adalah gaya pakaian asimetris menjadi gaya generasi masa kini yang out of the box dan pemikirannya bebas.

Model pakaiannya yang loose shape alias sesuai dengan bentuk tubuh cocok digunakan oleh anak muda yang senang eksplorasi gaya baru.

• Pasca Longsor di Purwakarta, Warga Sekitar Alami Trauma, Yuyun: Badan Gemetar dan Tidak Bisa Tidur

"Koleksi kali ini saya menggunakan batik tulis garutan yang dipadukan dengan tenun sutera dan organza," ujar Susan di Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto No 289, Rabu (28/11/2018).

Berwarna navy, cream, dan maroon, rancangan Susan Zhuang memberikan ide yang segar untuk baju batik.

Apalagi dengan digunakan kain organza membuat hasil rancangannya terkesan lebih glowing.

Jika Anda ingin lebih mengenal koleksi lainnya dari Susan Zhuang, Anda bisa mengunjungi langsung outletnya di Jalan Sultan Tirtayasa No 6 atau cek instagram @susanzhuang_official.

• Patrich Wanggai Berhasrat Tuntaskan Rindu dalam Laga Persib Bandung kontra Persela Lamongan