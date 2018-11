Indeks Literasi Indonesia Masih Rendah Pemrov Galakan Gerakan Literasi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Indeks literasi Indonesia termasuk berdasarkan The Most Littered Nation in The World, ternyata masih sangat rendah, sementara di Jawa Barat masih terbilang cukup.

Meski demikian gerakan literasi di Jawa Barat harus terus digalakan agar bisa terus meningkat, tidak sekadar cukup.

Hal tersebut disampaikan Bunda Literasi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil saat mengukuhkan Bunda Literasi Kabupaten Bandung, Kurnia Agustina Dadang M Naser pada Festival Literasi Kabupaten Bandung 2018 yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kabupaten Bandung di Gedong Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (28/11/2018).

"Gerakan literasi masih harus didorong, menurut data, di Jabar masih dalam kategori cukup. Kalau secara keseluruhan di Indonesia ini masih sangat kurang, kita menurut The Most Littered Nation in the World itu kita di urutan 60 dari 61 negara di dunia," tuturnya.

Dengan dilantiknya bunda literasi tingkat kabupaten, pemerintah provinsi melalui Dispusip di setiap kota/kabupaten akan menjejaring ke masyarakat luas. Dalam waktu dekat pihaknya berharap bisa melantik bunda-bunda literasi tingkat kecamatan dan desa-desa di seluruh kabupaten/kota.

"Harapannya kita juga akan masuk ke wilayah-wilayah yang saat ini belum terjamah seperti di posyandu adanya pojok baca di posyandu-posyandu dan puskesmas. Dan membiasakan membaca buku-buku KIA (Kesehatah Ibu dan Anak) sebelum pelaksanaan penimbangan bayi dan lain-lain," tuturnya.

Dan yang terpenting, menurut Atalia gerakan literasi ini harus dimulai dari literasi keluarga.

Pihaknya akan terus mendorong keluarga untuk mulai gemar membaca, setiap keluarga disarankan untuk menyediakan perpustakaan keluarga di setiap sudut rumah.

Dengan begitu akan menumbuhkan kreatifitas anak termasuk jiwa kritis pada anak.