Lagu 'Tembok Punya Telinga' dari Band Rasha Ungkap Perasaan Pejuang Cinta 'Backstreet'

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pernahkah Anda menjalin hubungan backstreet (sembunyi-sembunyi) dengan teman satu kantor padahal ada larangan?

Rasa deg-degan karena takut ketahuan tentunya akan dirasakan tiap hari. Jika perasaan seperti ini sedang kamu rasakan, coba dengar lagu band Rasha berjudul 'Tembok Punya Telinga'.

Band asal Bengkulu yang beranggotakan Coky (vokalis), Fei (gitaris), Akang (gitaris), Aan (basis), dan Cilunk (drummer) ini membuat single yang kini menjadi hits dan lagunya dinikmati oleh milenial.

Ketika sedang menjalani promo lagunya di Bandung, band Rasha ditemui Tribun Jabar di In & Out Urban Eatery, Jalan Wayang No Malabar.

Coky mengatakan, lagu yang diciptakannya ini merupakan lagu galau genre pop namun dibuat dengan nada ceria.

“Mulai dari judulnya yang unik, unsur musikal yang variatif hingga histori yang menarik, kami optimistis bahwa lagu ini akan memiliki rasa tersendiri bagi penikmat musik,” kata Coky soal 'Tembok Punya Telinga', Selasa (27/11/2018).

Lewat lagu ini Coky mengungkapkan saat rasa cinta menggelora, tembok pun seakan bisa bicara untuk mengungkapkan apa yang pernah didengarnya.

Pesannya adalah pandai-pandailah menyimpan rahasia saat menjalin cinta secara sembunyi-sembunyi.

“Mungkin kita enggak akan pernah tahu, kapan cinta ini akan diketahui orang banyak. Namanya backstreet, akan ada satu waktu hubungan cinta itu akan terungkap juga,” ujarnya.

Dibentuk sejak tahun 2005 dan debutnya dimulai pada tahun 2013, Rasha bisa dibilang sebagai band yang tidak baru.

Band ini berharap bisa menjadi sekelompok musisi yang memberikan dampak baik bagi pendengar setianya dan pecinta musik Indonesia.

“Kami ingin, kehadiran kami kembali ke industri musik dengan nama yang baru ini menjadi realisasi mimpi kami di industri musik. Menjadi rasa yang membekas di hati penikmat musik dan tentu saja memberikan inspirasi positif bagi penikmat musik di mana pun berada,” ujarnya.