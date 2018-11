Jadwal Siaran Langsung Liga Champions di RCTI pada Rabu Dinihari WIB

TRIBUNJABAR.ID- RCTI sebagai pemegang hak siar teve untuk Liga Champions musim 2018-2019 akan menayangkan langsung 2 pertandingan malam nanti.

Malam nanti, Selasa (27/11/2018) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB, merupakan Liga Champions 2018-2019 matchday kelima.

Untuk laga Liga Champions nanti malam, RCTI sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia akan menayangkan dua pertandingan dari grup E jingga grup H.

Klub-klub besar Eropa, yakni Manchester City, Real Madrid, Juventus, dan Manchester United akan berlaga dinihari ini.

Akan ada delapan pertandingan yang terbagi dalam dua sesi.

Sesi pertama akan berlangsung dua laga pada pukul 00.55 WIB. Enam partai tersisa akan berlangsung mulai pukul 03.00 WIB.

RCTI akan menayangkan langsung laga antara AEK Athens (Yunani) lawan Ajax Amsterdam (Belanda) untuk sesi pertama.

Siaran akan dimulai pukul 00.15 WIB dengan sepak mula pada 00.55 WIB.

Pada jam tayang kedua, RCTI akan menyiarkan langsung laga Juventus kontra Valencia.

Siaran akan dimulai pukul 02.45 WIB dengan sepak mula dilangsungkan pukul 03.00 WIB.

Berikut jadwal lengkap Liga Champions malam nanti:

Rabu dinihari

Pukul 00.55 WIB

AEK Athens Vs Ajax - Live RCTI

CSKA Moskva Vs Viktoria Plzen

Pukul 03.00 WIB

Juventus Vs Valencia - Live RCTI

AS Roma Vs Real Madrid

Lyon Vs Manchester City

Manchester United Vs Young Boys

Bayern Muenchen Vs Benfica

Hoffenheim Vs Shakhtar Donetsk