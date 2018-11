Indria Pujiastuti Satu-satunya Polwan yang Bisa Kendalikan Helikopter, Pengalamannya Tak Main-main

TRIBUNJABAR.ID- Indria Pujiastuti menjadi satu-satunya polwan yang mampu menerbangkan helikopter.

Kemampuan tersebut tidak diperoleh Indria Pujiastuti secara instan.

Sebenarnya, ada tiga polwan lainnya yang dapat menerbangkan pesawat.

Di antara mereka, hanya Indria Pujiastuti yang berkemampuan menerbangkan pesawat tipe rotated wing seperti helikopter.

Menurut wanita berusia 30 tahun berpangkat brigadir polisi itu, menerbangkan helikopter berbeda bila dibandingkan dengan pesawat tipe fixed wing (sayap tetap).

Orang yang menerbangkan helikopter dituntut memiliki kelincahan lebih untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya.

Selain itu, penerbang juga harus mampu melakukan pendaratan mendadak di lokasi tertentu dalam keadaan darurat.

Indria Pujiastuti memeriksa baling-baling helikopter (Kompas.com/Lulu Cinantya Mahendra)

Maka dari itu, hanya segelintir polwan yang mau menerbangkan helikopter.

"Terbangin helikopter itu susah dan kerjanya panas-panasan. Untuk wanita beratlah, biar saya aja, he he he," ujar Indria Pujiastuti saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis (15/3/2018), seperti yang dikutip dari Kompas.com.

Indria Pujiastuti memiliki alasan khusus sehingga memilih menjadi penerbang helikopter.