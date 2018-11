Badan Diklat Industri Buka 10.300 Peluang Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja, Gratis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementerian Perindustrian melalui Badan Diklat Industri (BDI) Jakarta menyediakan program pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja, bagi 10.300 calon tenaga kerja Indonesia pada 2019.

Para peserta dapat mengikuti program ini tanpa dipungut biaya atau gratis.

Kepala BDI Jakarta, Jonni Afrizon, mengatakan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja, yang dikemas dalam program three in one ini merupakan realisasi tugas pokok Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten di bidangnya.

"Dalam penyiapan tenaga kerja, kita lakukan lewat program 3 in 1, yakni pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja. Kegiatan ini dilakukan secara cuma-cuma," kata Jonni di sela kegiatan Sinkronisasi Program Pembangunan SDM Industri dan Penciptaan Wirausaha Baru BDI Jakarta dengan Dinas Perindustrian se-Jawa Barat di Hotel Regata, Kota Bandung, Selasa (27/11/2018).

Jonni mengatakan menyiapkan peluang tersebut bagi 10.300 calon tenaga kerja di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat dan akan dilaksanakan pada 2019. Bidang pekerjaan yang akan difakuskan adalah bidang tekstil dan produk tekstil (TST) serta komponen otomotif.

Menurut Jonni, tidak ada kuota khusus yang diberikan kepada setiap provinsi untuk mengirimkan wakilnya dalam pelaksanaan program tersebut. Pihaknya membuka kesempatan bagi semua provinsi untuk mengirimkan wakilnya hingga kuota 10.300 terpenuhi.

Program ini akan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam jangka waktu tertentu hingga calon tenaga kerja benar-benar terampil. Setelah selesai mengikuti pelatihan, para calon tenaga kerja tersebut akan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat yang telah disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sertifikasi profesi, katanya, sangat penting dimiliki calon tenaga kerja sebagai bukti pengakuan keterampilan yang dimiliki setiap pekerja. Selain itu, sertifikasi pun bertujuan untuk meningkatkan daya saing, nilai jual, hingga produktivitas.

• 33 PNS Dipecat, Alasannya Beragam, dari Bolos Kerja, Calo PNS, sampai Perzinahan

• Monica Crystal, Mahasiswi LPKIA Bandung Raih Juara 1 Kompetisi Kearsipan Tingkat Internasional

Selain program 3 in 1, pihaknya juga memiliki program Inkubator Bisnis untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru. Melalui inkubator bisnis, pihaknya memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan, dukungan legalitas usaha, hingga bantuan pemasaran.