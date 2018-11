Terlalu Sering Melihat Penampilan Orang Lain di Medsos Bisa Bikin Perempuan Tak Percaya Diri

TRIBUNJABAR.ID - Saat ini, media sosial telah mengaburkan antara garis kenyataan dengan fantasi.

Semisal, saat melihat penampilan seseorang yang lebih menarik dibandingkan diri sendiri, warganet cenderung menyimpulkan jika apa yang mereka lihat di media sosial merupakan kenyataan sang pemilik akun.

Kabar buruknya, perempuan lebih sering menjadi korban dari hal tersebut dan mengalami dampak tersendiri.

Ini terbukti dari studi yang dilakukan oleh York University baru-baru ini.

Peneliti menyimpulkan jika perempuan yang terlalu sering melihat penampilan perempuan lain di media sosial akan terganggu persepsi mengenai dirinya sendiri.

"Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan itu tidak merasa puas dengan tubuh mereka," kata Jennifer Mills, peneliti dari York University.

Lebih lanjut lagi, mereka merasa lebih buruk dengan penampilan mereka sendiri setelah melihat perempuan lain yang dianggap lebih menarik.

Studi berjudul The effects of active social media engagement with peers on body image in young women ini memang fokus mempelajari perempuan muda berusia 18-27 tahun yang menyukai atau mengomentari foto orang yang mereka anggap lebih menarik daripada mereka sendiri.

Penelitian ini melibatkan 118 mahasiswa S1 dari beragam belakang etnis.

Setiap partisipan diberi formulir persetujuan dan kuesioner di mana mereka harus menunjukan tingkat kepuasan terhadap penampilan tubuh mereka dengan menggunakan skala tertentu.