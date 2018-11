Mau Beli Motor Sport Fairing Kelas 150 cc? Nih Daftar Komplet Harganya

TRIBUNJABAR.ID - Buat mereka yang lagi mengincar motor sport fairing 150 cc di rentang harga Rp 30 jutaan sampai Rp 40 jutaan, patut membaca berita ini.

Soalnya akhir pekan lalu, PT Kawasaki Motor Indonesia baru saja mengumumkan soal penurunan harga Ninja 250SL alias Ninja 250 cc Single Cylinder menjadi Rp 36,8 juta (on the road Jakarta).

Angka yang dipatok ini sebetulnya mepet banget dengan harga motor sport fairing kelas 150 cc.

Seperti diketahui, jagoan dari Yamaha, Honda, dan Suzuki di kelas tersebut bermain di rentang harga yang sama.

Meski demikian masih ada satu kontestan yang dihargai di bawah Rp 30 juta, yaitu Suzuki GSX-R150 versi Shutterred Key yang dibanderol Rp 29,15 juta.

Sementara untuk kontestan paling mahal di kelas ini yaitu Honda CBR150R varian Repsol ABS yang dijual seharga Rp 38,7 juta.

Daripada bingung mau pilih Ninja 250SL atau sport fairing 150 cc lainnya, simak dulu nih daftar harga yang kami himpun dari situs resmi masing-masing pabrikan berikut ini:

Kawasaki

Ninja 250SL Rp 36,8 juta

Yamaha

All New R15 Rp 35,3 juta

All New R15 Yamaha Movistar Rp 35,9 juta

Honda

CBR150R Standar Rp 33,8 juta

CBR150R Repsol Rp 34,7 juta

CBR150R Racing Red Rp 34,5 juta

CBR150R ABS Rp 37,8 juta

CBR150R Racing Red ABS Rp 38,5 juta

CBR150R Repsol ABS Rp 38,7 juta

Suzuki

GSX-R150 Shutterred Key Rp 29,15 juta

GSX-R150 Keyless Ignition System Rp 30,15 juta

GSX-R150 ABS Rp 33,15 juta