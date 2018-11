RIDE dan DIIV Hibur Ribuan Penonton di Eldorado Dome

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Band rock asal Inggris RIDE menggebrak Eldorado Dome, Bandung, Sabtu (24/11/2018) malam.

Band yang dimotori Andy Bell ini untuk pertama kalinya menggelar konser di Indonesia sejak terbentuk pada 1988 dalam helatan Super Generation Fest 2018 yang digelar 3Hundred dan OZ Radio yang didukung penuh oleh Super Music.

RIDE menghibur ribuan penggemarnya dengan tembang-tembang andalan dari album pertama hingga album terbaru mereka Weather Diaries dan mini album bertajuk Tomorrow's Shore.

Begitu lagu pembuka Lannoy Point dilesatkan, penonton yang didominasi kaum milenial langsung berteriak histeris tak tahan merasakan alunan tembang tersebut.

Band RIDE yang beranggotakan Andy Bell (vokalis dan gitar), Mark Gardener (vokalis dan gitar), Steve Queralt (basis), dan Laurence Colbert (drumer) ini mendapat sambutan meriah dari para penonton.

Para penonton pun terlihat ikut menyanyikan lagu yang dibawakan Mark cs.

Mereka membawakan sejumlah lagu Unfamiliar, Lateral Alice, Dreams Burn Down, Twiterella, Leave them All Behind, All I Want, dan Drive Blind. Lagu Chelsea Girl menutup penampilan RIDE di Kota Bandung.

Penampilan Rock and Roll Mafia. (Tribun Jabar/Syarif Pulloh Anwari)

Sebelum Band Ride Bandung ada dua band asal indonesia, yaitu Under The Big Bright Yellow Sun (UTBBYS) dan Rock N Roll Mafia meraimakan acara Super Generation Fest 2018. Penampilan mereka dilanjutkan band asal Amerika Serikat, DIIV yang sangat dikagumi kaum hawa. Mereka memecahkan suasana penonton dengan lagu-lagu mereka.

Personil DIIV, dengan vocalnya Zachary Cole Smith, drumer Ben Newman, gitaris Andrew Bailey, serta multi-instrumental Colin Caufield membawakan lagu andalannya