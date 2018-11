Sambut Hari Guru, Warunk Maniak Bandung Adakan Promo Gratis Makan Ayam Geprek dan Minum Es Jeruk

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam rangka memperingati Hari Guru, Warunk Maniak mengadakan promo gratis 100 persen, berlaku untuk hari besok, Minggu (25/11/2018).

Manager Maniak Boga Utama Warunk Maniak, Irman Sukandar (37) mengatakan promo tersebut merupakan bentuk inisiatif pihaknya untuk menghormati para guru.

"Ini adalah satu cara yang bisa kami dedikasikan untuk para guru kita yang mulia senantiasa berjasa dan bersedia mengajar kita," ujar Irman Sukandar kepada Tribun Jabar saat ditemui beberapa waktu lalu, di Inspirasi Cafe and Resto.

Irman menjelaskan, promo tersebut ditujukan berlaku untuk semua orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mendidik, mulai ustaz, guru sekolah, guru madrasah, hingga dosen.

Mulai tingkat Paud, TK, TPA, pesantren, bimbel hingga perguruan tinggi.

Promo yang ditawarkan yaitu gratis makan di tempat ayam geprek plus minum es jeruk yang segar.

Adapun untuk bisa mendapatkan promo tersebut, hanya perlu menunjukkan tanda pengenal guru.

Semisal, KTP atau ID Card, surat keterangan, kartu nama dan lain sebagainya.

Sementara promo berlaku di beberapa cabang Warunk Maniak di Bandung.

Di antaranya cabang Cibaduyut Jalan Indrayasa No 162 Mekarwangi, cabang Warung Lobak Terusan Kopo 355 Soreng, cabang Ujung Berung, Jalan Rumah Sakit No 12, dan cabang Ciwastra Jalan Margacinta No 99.