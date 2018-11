Penghargaan FFB 2018 Pertama Diraih Morgan Oey

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Morgan Oey tidak menyangka sama sekali mendapat penghargaan dalam Festival Film Bandung 2018.

Morgan memenangkan Nominasi Pemeran Pembantu Pria Terpuji Film Bioskop melalui film Koki-Koki Cilik produksi MNC Pictures.

"Yang pasti saya nggak nyangka sih, semua nominatornya hebat-hebat, dahsyat-dahsyat. Saya beruntung banget," kata Morgan seusai menerima penghargaan FFB tersebut di Gedung Sate, Sabtu (24/11/2018).

Morgan berhasil mengalahkan nominator lainnya, yakni Baim Wong dari film Hujan Bulan Juni, Donny Alamsyah dari film Insya Allah Sah 2, Marthino Lio dari film Sultan Agung, dan Verdi Solaiman di film Love for Sale.

"Seneng banget akhirnya bisa megang apresiasi ini. Saking senengnya saya shaking, say thank you to FFB yang memberikan apresiasi luar biasa. Ini piala pertama saya dari FFB," katanya.

Morgan bersyukur bisa ikut andil dalam film anak-anak tersebut. Dirinya berharap semakin banyak lagi film anak yang bisa berkembang di Indonesia. (Sam)