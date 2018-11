Maurizio Sarri Sebut Chelsea Bermasalah pada Mentalitas Bertanding

Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, bersama Direktur Marina Granovskaia dalam sesi perkenalannya sebagai nakhoda anyar The Blues pada 14 Juli 2018.

TRIBUNJABAR.ID- Pelatih Chelsea, Maurizio Sarri, berbicara blak-blakan mengenai kekurangan tim yang ia asuh saat ini.

Maurizio Sarri merasakan kekurangan The Blues ini pada dua laga terakhir Chelsea yang sulit mereka menangi.

"Masalahnya ada pada mentalitas kami. Kami memiliki masalah dalam cara pendekatan terhadap pertandingan dalam tiga laga terakhir," ujar Maurizio Sarri seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Kami harus lebih berhati-hati dan fokus menyelesaikan masalah ini," kata Maurizio Sarri.

Aspek lain semisal fisik sedang tak bermasalah, menurut Maurizio Sarri.

Begitu pun dengan aspek taktik yang menurut Sarri juga masih berjalan dengan baik.

Namun Chelsea memang kesulitan memulai laga akhir-akhir ini.

Chelsea di bawah asuhan Maurizio Sarri sebetulnya belum terkalahkan di Liga Inggris.

Hanya, hasil dalam dua laga terakhir membuat Maurizio Sarri merasa Chelsea tak lagi superior atas lawan-lawannya.

Chelsea bermain imbang 0-0 melawan Everton pada pekan ke-12 Liga Inggris dan susah payah meraih kemenangan 1-0 atas BATE Borisov di Liga Europa.

Maurizio Sarri pun mengimbau skuatnya untuk melakukan pendekatan berbeda di tiap laga, sesuai dengan karakter lawan.