Liburan Penuh Kesan Bersama Resorts World Sentosa Singapore

TRIBUNJABAR.ID- Inilah saatnya untuk Anda melepas penat dari berbagai aktifitas seperti belajar, bekerja dan menjaga buah hati.

Resorts World Sentosa (RWS) Singapore memiliki solusi jitu untuk Anda memanjakan diri.

Seperti yang diungkapkan selebriti papan atas Bunga Citra Lestari saat ia mengunjungi resor destinasi gaya hidup di Asia Tenggara ini, “RWS adalah destinasi sempurna. Anda dapat menginap, bermain, dan bersantai. Waktuku di sini dipenuhi pengalaman yang belum pernah kurasakan”.

BIG THRILLS

Petualangan menantiku di setiap sudut.

Sambut akhir tahun bersama orang-orang tersayang dengan menikmati atraksi berkelas dunia yang diberikan holiday makeover dengan hiasan-hiasan nan indah. Kunjungi Universal Studios Singapore.

Anda akan merasakan kemeriahan akhir tahun di A Universal Christmas (1 Des 2018 - 1 Jan 2019).

Di S.E.A. Aquarium, akuarium terbesar di Asia Tenggara, Anda akan terpukau pada keindahan bawah laut kala ia bersinar dan menjelma menjadi mystical water wonderland yang dipenuhi hewan laut bercahaya di Glowing Ocean (23 Nov 2018 – 6 Jan 2019).

Bagi Anda para penggemar manga dan anime, ONE PIECE akan berlabuh di The Maritime Experiential Museum dengan pameran “Eiichiro Oda presents Hello, ONE PIECE Luffy is here” (27 Nov 2018 – 1 Jan 2019).

BIG TREATS