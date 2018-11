Jadwal Pertandingan Pekan ke-32 Liga 1 2018, Dibuka Persib Bandung vs Perseru Serui

TRIBUNJABAR.ID- Pekan ke-32 Liga 1 2018 menurut jadwal akan berlangsung selama empat hari dan mulai digulirkan sejak Jumat (23/11/2018).

Jadwal Liga 1 2018 pada pekan ke-32 mempertemukan Persib Bandung vs Perseru Serui pada Jumat (23/11/2018).

Selain itu, jadwal Liga 1 2018 juga mengadu dua tim kuat, PSM Makassar melawan Bali United pada Minggu (25/11/2018).

Jadwal Liga 1 2018 tersaji selama empat hari berturut-turut mulai Jumat hingga Senin.

Pekan ke-32 Liga 1 2018 pada Jumat (23/11/2018), dibuka laga Persib Bandung vs Perseru Serui yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada pukul 18.30 WIB.

Persipura Jayapura menjamu PSMS Medan di Stadion Mandala, Jayapura sebagai pembuka pekan ke-32 Liga 1 2018 pada Sabtu (24/11/2018).

Dua pertandingan lain mempertemukan Arema FC versus Barito Putera dan Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC.

Pada hari ketiga, Minggu (25/11/2018), hanya terdapat satu laga antara PSM Makassar melawan Bali United di Stadion Andi Matalatta, Makassar pada pukul 15.30 WIB.

Pekan ke-32 Liga 1 2018 ditutup dengan tiga laga sekaligus pada Senin (26/11/2018).

Madura United vs PSIS Semarang, Borneo FC vs Persela Lamongan, serta Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC.