Dukungan Mantan Pacar Untuk Gading Marten, 'Tetaplah Kuat'

TRIBUNJABAR.ID - Artis Astrid Tiar memberikan dukungan untuk Gading Marten yang sekarang sedang menghadapi perceraian dengan Gisella Anastasia.

Dukungan itu dibubuhkan dalam sebuah unggahan di akun Instagram Astrid Tiar @astridtiar127, Kamis (22/11/2018).

Tulisan dukungan dalam bahasa Inggris itu dilengkapi sebuah foto yang memperlihatkan potret Gading Marten sedang merangkul ayahnya, Gading Marten.

Seperti diketahui, selain rekan seprofesi, Gading Marten adalah mantan pacar Astrid Tiar.

Keduanya pernah menjalin hubungan asmara pada 2006 lalu.

Kini, Astrid menyebut Gading sebagai seorang sahabat seperti yang tertulis dalam kalimat dukungannya.

"Dear Sahabat.. For we have no words of wisdom to say.. These friends of yours only whisper an endless pray

(Untuk sahabat.. kami tidak punya kata-kata bijak untuk bisa dikatakan... Teman-temanmu ini hanya bisa membisikkan doa tanpa henti)

Every step is hard.. Every turn is scary..

(Setiap langkah memang sulit, setiap giliran memang menakutkan)