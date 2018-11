Tiang Jembatan Sungai Cidurian Empang Pojok Bandung Roboh, Diterjang Derasnya Luapan Air

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tiang jembatan yang menghubungkan Kampung Empang Pojok dan Kampung Bodogol Cibogo, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung roboh akibat meluapnya air Sungai Cidurian pada Kamis (22/11/2018) sore.

Dari pantuan Tribun Jabar di lokasi, terlihat tiang besi dan tembok jembatan yang menghubungkan dua kampung tersebut rusak diterjang derasnya arus sungai tersebut.

Menurut Ketua RT05/06, Ayi Sumpena (43) kejadian robohnya tiang jembatan itu akibat derasnya air dan banyaknya sampah yang menyangkut di jembatan tersebut.

"Di sini hujannya kecil tapi di hulu sungai hujannya besar. Robohnya tiang jembatan ini karena airnya deras dan banyaknya sampah yang nyangkut dijembatan ini," ujar Ayi Sumpena (43) saat ditemui Tribun Jabar di lokasi, Kamis (22/11/2018).

Ayi menjelaskan kejadian robohnya tiang jembatan itu sekitar pukul 15.30 WIB saat air kiriman dari hulu semakin meluap.

"Airnya meluap ketinggian sekitar empat meter lebih," ujarnya.

Menurutnya dalam kejadian tersebut untungnya tidak ada warga yang sedang melintas jembatan itu.

Selain itu, air luapan sungai Cidurian merusak atau menjebol pintu jembatan tersebut.

