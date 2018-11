Sindiran Raisa untuk Para Perebut Hak Orang Lain: Udah Tahu Ada yang Punya, Masih Saja Usaha Terus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pada konser tunggalnya yang bertajuk Fermata: Intimate Concert, Raisa Andriana seringkali berbicara kepada penonton.

Salah satu ucapannya adalah tentang seseorang yang merebut milik orang lain.

Raisa mengakui, ia gerah jika ada orang yang bersikap demikian.

“Gue nggak suka sama orang yang merebut hak orang lain,” kata Raisa di atas panggung konser, di Senayan City Hall, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018) malam.

“Udah tahu ada satu yang punya, masih saja usaha terus. Nggak baik nih semental-mentalnya koruptor,” lanjut Raisa.

Bukan tanpa alasan Raisa berucap demikian.

Raisa Andriana dan Dipha Barus ditemui dalam jumpa pers perilisan single My Kind of Crazy, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2018). (Tribunnews.com/Nurul Hanna)

Ia hendak membawakan lagu teranyarnya, yang merupakan hasil kolaborasi dengan disjoki Dipha Barus.

Lagu tersebut berjudul Mine, yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘milikku’.

Raisa membawakan lagu tersebut pertama kalinya dalam konser malam tadi.

“Judulnya ‘Mine’, ekslusif untuk malam ini,” ujar Raisa.

Tak hanya Mine, Raisa dan Dipha juga membawakan lagu lain hasil kolaborasi mereka yakni My Kind Of Crazy.

Sejumlah hits terdahulu Raisa yakni Mantan Terindah, Serba Salah, dan Could It Be turut dibawakan konser yang menandai rehatnya ia di industri musik itu.