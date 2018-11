Seorang Tersangka Pengeroyokan Haringga Sirla Tetap Tidak Mengakui Telah Memukuli Korban

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG -‎ Joko Susilo, seorang tersangka pengeroyokan Haringga Sirla (23), menyangkal turut memukuli seorang suporter Persija Jakarta itu di Stadion GBLA Bandung, saat laga Persib Bandung melawan Persija belum lama ini.

"Khusus untuk pelaku Joko Susilo, yang bersangkutan konsisten sejak awal mengelak turut memukuli," ujar pengacara Joko, Dadang Sukmawijaya SH di Kantor Kejari Kota Bandung, Kamis (22/11/2018).

Hingga pelimpahan tersangka ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada Kamis (22/11/2018), Joko Susilo tetap mengelak. Padahal, penangkapan terhadap Joko Susilo berdasarkan rekaman video pengeroyokan Haringga Sirla yang viral.

"Pada saat proses penyidikan dia tidak mengakui, begitupun saat diperiksa di kejaksaan yang bersangkutan tetap tidak mengakui," ujarnya.

Sementara tersangka Cepi Gunawan, keterangannya berubah-ubah. "Di sisi lain tersangka Cepi Gunawan, saat proses pemeriksaan mengakui, pada saat ini berubah-ubah," katanya.

Untuk tersangka Joko Susilo, sejak rekontruksi kasus itu di Stadion GBLA bersama penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung, pantauan Tribun saat itu, Joko memang mengelak turut memukul.

Saat itu, saat seorang penyidik memintannya mereka ulang kejadian, Joko menolak. "Saya tidak ikutan memukul," ujar Joko.

Joko bahkan memelototi tersangka lain di bawah umur berinisial Dn saat bersama Joko melakukan reka ulang. Saat itu, penyidik yang melihat raut muka Joko memelototi Dn langsung memarahinya. Dn merupakan saksi yang melihat Joko memukuli Haringga.

"Kamu enggak boleh ngancam-ngancam Dn segala, saya lihat muka kamu ke Dn," ujar seorang penyidik. Meski begitu, Joko tetap menolak melakukan reka ulang. Akhirnya, reka ulang pemukulan Joko digantikan oleh polisi berdasarkan keterangan saksi Dn.

