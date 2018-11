Islah, Bekal Persib Bandung Menangkan Tiga Sisa Laga di Liga 1 2018

Oleh Kisdiantoro

Wartawan Tribun Jabar

TUDINGAN match fixing atau pengaturan skor dalam laga Persib Bandung vs PSMS Medan mengguncang tubuh Persib Bandung.

Efeknya, komunikasi pelatih Mario Gomez dengan sejumlah pemain menjadi tidak sehat. Komunikasi yang macet ini terasa sekali dampak negatifnya, laga tandang ke rumah PSIS Semarang pun seolah tak bergairah. Banyak permain yang tidak dimainkan. Moch Al Amin Syukur Fisabillah mendadak dicoret. Supardi Nasir yang terlihat sehat tak dibawa ke Magelang. Laga itu berakhir kekalahan. Skornya pun membuat pendukung Persib tercengang, 0-3.

Mendapati ada isu tidak enak, Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar langsung membantah dan berjanji akan mengusut tudingan keji itu. Dia memulai dengan mengajak bicara dengan sejumlah pemain yang dituding menerima suap agar laga Persib bisa dikendalikan tim lawan.

Supardi Nasir, Ardi Idrus, dan Haryono menangis di hadapan Umuh Muchtar. Mereka sedih dituding berbuat jahat kepada klub yang menggajinya. Mereka membantah melakukan itu.

• Persib Bandung Tetap Targetkan 3 Poin Saat Menjamu Perseru Serui di Bali, Ini Penjelasan Mario Gomez

Mario Gomez pun membantah telah menuduh pemain menerima suap. Fernando Soler yang disebut-sebut ikut menuding pemain Persib menerima suap pun membantah. Semua memabantah. Tapi faktanya, komunikasi pelatih dan pemain macet.

Manajemen Perib kemudian mengumpulkan pelatih dan para pemian, membicaraan masalah yang sedang mendera internal Persib.

Rabu (21/11/2018), di hadapan wartawan dan bobotoh, Mario Gomez dan pemain Persib Bandung sepakat untuk mengakhiri isu suap dan pengaturan skor.

Sebagai bukti masalah internal sudah beres, Supardi Nasir bersalaman dengan Mario Gomez. Gomez meminta maaf.

Banyak pihak berharap, komunikasi yang kembali cair, akan menjadi modal bagi tim Persib memenangkan tiga laga sisa di Liga 1 Indonesia 2018.

Tiga laga sisa itu, Persib Bandung vs Perseru Serui, digelar Jumat (23/11), Persela Lamongan vs Persib Bandung, dan Persib Bandung vs Barito Putera.