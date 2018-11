Ezechiel N Douassel dan Oh In Kyun Absen, Pelatih Persib Bandung Siapkan 4 Pengganti Lawan Perseru

TRIBUNJABAR.ID- Menjamu Perseru Serui di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Persib Bandung membawa 18 pemain. Tidak ada nama Ezechiel N Douassel dalam daftar nama itu.

Ezechiel N Douassel harus absen lantaran terkena akumulasi kartu kuning.

Ezechiel N Douassel mendapat kartu kuning pada laga terakhirnya saat bertandang ke markas PSIS Semarang di Stadion Moch Soebroto, Kota Magelang pada 18 November 2018.

Pertandingan Persib Bandung kontra Perseru Serui rencananya dihelat pada Jumat (23/11/2018).

Pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez, mengaku sudah menyiapkan pengganti Ezechiel N Douassel.

Ketiadaan Ezechiel N Douassel tak membuat Gomez khawatir berlebihan.

Menurut pelatih asal Argentina itu, pemain penggantinya juga memiliki kualitas serupa dengan striker asal Chad itu.

“Untuk posisi depan, kami akan pikirkan lagi, saya perlu improve. Mungkin Ghozali (Siregar) di posisinya dan Atep di depan,” kata Mario Gomez seperti dikutip BolaSport.com dari laman resmi Persib.

Gelandang Persib Bandung Oh In Kyun saat bersusaha meloloskan diri dari adangan pemain PSMS Medan di Stadion Teladan, Medan, Selasa (5/6/2018) (Tribun Jabar/Nazmi Abdurrahman)

Selain Ezechiel N Douassel, gelandang Oh In Kyun juga bakal absen karena alasan serupa. Mario Gomez pun sudah menyiapkan dua nama untuk menggantikan peran Oh In Kyun.

“Mungkin kami akan turunkan Kim (Jeffrey Kurniawan) atau Eka (Ramdani)," katanya.

Ia memastikan, absennya kedua pemain tersebut tidak akan berpengaruh kepada tim.

Pria berkebangsaan Argentina ini tetap menargetkan kemenangan pada laga pekan ke-32 Liga 1 2018 tersebut.

“Kami selalu mencoba untuk menang tapi semua tim juga ingin mengalahkan Persib. Mereka selalu ingin menang dari Persib,” ujarnya.