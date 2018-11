Breaking News, Hujan Deras dan Angin Kencang Landa Jalan Cikondang, Pengendara Motor Pun Terjatuh

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Jalan Cikondang, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Kamis (22/11/2018) siang

Hujan angin yang terjadi dari pukul 14.00 WIB itu menyebabkan Jalan Cikondang terendam banjir dengan arus air yang cukup deras.

Menurut pantuan Tribun Jabar, pengendara roda dua maupun roda empat berjalan pelan, karena hujan angin semakin kencang. Arus air yang cukup deras di jalan itu juga menghanyutkan ban bekas hingga sampah plastik.

Derasnya arus air juga membuat seorang pengendara sepeda motor terjatuh di jalan tersebut.

