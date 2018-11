Danlanud Suryadarma Meminta Anggota Teladani Akhlak Mulia Nabi Muhammad SAW

Komandan Lanud Suryadarma Marsma TNI T. Sembiring Meliala saat menyampaikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H di masjid Ar-Rahman, Lanud Suryadarma, Subang, Rabu (21/11).

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Seluruh anggota Lanud Suryadarma, Wingdiktekkal, Kipan C 461 Paskhas dan PIA AG Bakorcab Kalijati mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1440 H /2018 M, di Masjid Ar-Rahman Lanud Suryadarma, Rabu (21/11). Dengan peringatan itu, diharapkan para anggota bisa meneladani kehidupan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Peringatan maulid itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al’quran surat Ali Imron ayat 144-148 dilanjutkan dengan pembacaan saritilawah. Dalam sambutannya, Komandan Lanud Suryadarma Marsma TNI T. Sembiring Meliala mengatakan bahwa memperingati peristiwa besar seperti Maulid Nabi Muhammad SAW tentunya, akan banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik. Kita, kata Danlanud, akan diingatkan kembali tentang perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan syiar islam dan membangun tatanan kehidupan dunia baru yang terang benderang di muka bumi ini. Salah satunya diingatkan kembali untuk memperkuat kesadaran dan komitmen untuk mencontoh serta meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini.

“Kita patut meneladani Nabi Muhamad SAW yang cerdas dan jernih, ucapan yang santun dan lembut, serta tindakan yang arif dan bijaksana. Itulah perilaku yang diwarnai oleh akhlak mulia–akhlaqul karimah. Akhlak mulia yang mampu menebarkan rahmatan lil-alamin, rahmat bagi semesta alam," ujar Danlanud dalam rilis yang diterima Tribun, Rabu (21/11).

Ia mengharapkan agar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriyah/2018 M kali ini, tidak sekadar acara rutinitas, akan tetapi merupakan sarana untuk lebih memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalamnya.

”Saya berkeyakinan, seandainya seluruh anggota dan keluarga besar TNI Angkatan Udara khususnya warga Lanud Suryadarma dan Wingdiktekkal memiliki dan mengamalkan sikap dan perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka Insya Allah kita akan menjadi bagian dari umat dan bangsa yang besar dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsanya," kata Danlanud.

Kemudian acara dilanjutkan dengan ceramah rohani yang disampaikan oleh Ustaz Muryanto Herutomo, S.Pdi., M.Si., Dosen Balai Bandung Subang. Ustaz Muryanto berceramah tentang bagaimana kita selalu menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang selalu taat kepada Allah, Rosul dan pemimpin diantara kita, yang selalu tawakal, tabah dan sabar serta selalu baca shalawat. Setelah acara siraman rohani kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustad Muryanto Herutomo, S.Pdi., M.Si.

Hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H di Masjid Ar-Rahman itu, Komandan Wing 8 Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Suliono, Komandan Wingdiktekkal Kolonel Tek Stevanus Ervin, para Kepala Dinas di jajaran Lanud Suryadarma dan Wingdiktekkal, Ketua PIA AG Bakorcab Kalijati Ny. Alem Sembiring, Ketua PIA AG Cabang 5/G II Wingdiktekkal beserta para pengurusnya, dan para pejabat Lanud Suryadarma dan Wingdiktekkal. (*)