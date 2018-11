Reaksi Personel Blackpink Usai Menggelar Konser di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNJABAR.ID, BOGOR - Kendati baru pertama kalinya berkunjung ke Indonesia, girlband Blackpink mengaku senang karena mendapat sambutan hangat oleh para penggemarnya.

Namun salah satu personel mereka yakni Lalisa Manoban alias Lisa, sempat lebih dulu bertandang ke Indonesia.

Saat tampil di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (19/11/2018) malam, mereka pun senang mendapat sambutan hangat.

Mereka didampingi 2 orang penerjemah bahasa di atas panggung.

"Pokoknya buat hari ini kita sangat bahagia. Meski kita baru pertama kali kita disambut sangat hangat," kata salah satu personel, Jennie.

Saat para personel naik panggung, Blackpink mendapat sambutan histeris dari penonton.

Mereka bersorak setiap kali personel menjawab pertanyaan Andhika Pratama dan Denny Cagur sebagai pemandu acara.

Dalam pertemuan dengan fans itu, Lisa juga mengingatkan para penggemar untuk kembali menjumpai mereka dalam konser yang akan digelar di Indonesia pada Januari 2019 nanti.

"Kita sangat senang ketemu kalian semua blink Indonesia. Jangan lupa tahun depan bulan Januari kita akan konser di Indonesia. Jangan lupa dateng kita ketemu lagi di sini," katanya.

Dalam penampilannya malam tadi, Blackpink membawakan 3 lagu yakni As If It Your Last, Forever Young, dan Ddu-du Ddu Du.

Selama Blackpink tampil, penonton ikut serta bernyanyi sembari mengayunkan lightstick yang berbentuk hati.(*)