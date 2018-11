Perut Ratna Galih Membesar, Bikin Dia Sesak dan Tak Bisa Syuting, Ini Penyakit yang Dideritanya

TRIBUNJABAR.ID- Artis Ratna Galih tengah menderita penyakit yang membuat perutnya membesar.

Tidak seperti kabar yang beredar, perut Ratna Galih membesar bukan karena hamil.

Awalnya, Ratna Galih mengunggah sebuah foto di Instagram-nya.

Dalam foto tersebut ia berpose bersama teman-temannya.

"Foto bareng panitia KAJIAN KAMI, yang paling kiri @marshanatika lagi hamil masuk 6 bulan ga keliatan, sebelehnya ada @vebbypalwinta yang makin keceh and then temen kenal lama tapi baru deket belakangan ini karna didekatkan oleh Allah @ramita_nasution

teus sebeehnya ada tuan rumah kita @natasharizkynew yang sahabat rasa adek, trus ada ummi @dianayulestari yang selalu dibilang mirip banget sama aku kaya kembar... lalu yg terakhir paling kanan aku..," tulisnya.

Posisi Ratna Galih yang berdiri menyamping membuat ukuran perutnya semakin jelas.

Ratna Galih mengatakan perutnya mengalami pembengkakan.

Keadaan tersebut membuatnya kesulitan melakukan aktivitas.

"nah kalo liat perut aku ga ush nanya hamil atau ngga yah... perut bengkak banget bagaikan Acha yg udh hamil 8 bulan itu dikarenakan emang lagi bengkak...

makanya aku off shooting dulu dan istirahat, plus memang lagi usaha pengen dapet anak perempuan... doain cepet sembuh yah perut aku plus bisa dapet anak cw," katanya.