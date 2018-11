Begini Kerennya Tempat Wisata Selfie Terbaru This Is Me di Cihampelas Bandung [VIDEO]

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

THIS IS ME adalah tempat wisata terbaru di Jalan Cihampelas No 106.

Lokasi ini menjadi salah satu tempat wisata milik Kagum Group yang konsepnya tak jauh berbeda dengan Rabbit Town dan Centrum Million Balls.

CEO Kagum Group Henry Husada mengatakan jika Ia ingin menjadikan Bandung sebagai icon wisata selfie.

"This Is Me adalah one stop wisata selfie yang bisa dijadikan pilihan berlibur bersama teman dan keluarga," ujar Henry, Minggu (18/11/2018).

Masih dalam tahap soft opening, This Is Me resmi beroperasi mulai hari ini.

Bangunan penuh warna dan tampak cerah ceria ini begitu jelas terlihat sebagai tempat wisata yang menarik.

Di bagian dalamnya terdapat lebih dari 10 spot foto yang cukup luas dan menggemaskan.

Anda hanya perlu merogoh kocek Rp 35.000 untuk membayar tiket masuk ke tempat wisata ini.

Jam operasinal This Is Me, buka setiap Senin- Jumat pukul 10.00-20.00 WIB dan Sabtu - Minggu pukul 09.00-20.00 WIB. (*)