168.246 Keluarga di Kabupaten Bandung Terima Bantuan Pangan Non Tunai

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Sebanyak 168.246 keluarga di Kabupaten Bandung mendapat bantuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bantuan diberikan dalam bentuk non tunai sebesar Rp 110.000 per bulan per keluarga penerima manfaat melalui mekanisme kartu elektronik.

"Kartu ini hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong, bekerjasama dengan bank dan bulog," ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bandung Nina Setiana di acara Rapat Koordinasi Program BPNT di Hotel Sutan Raja Soreang, Senin (19/11/2018).

Menurutnya jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Tahun 2018.

Sedangkan menurut data BNI dan Keputusan Menteri Sosial RI nomor 144/HUK/2018 tentang Penetapan Jumlah KPM BPNT di 197 kabupaten/kota, Kabupaten Bandung menerima jumlah 166.946 KPM.

"Terdapat selisih sebanyak 1.300 KPM. Perubahan data tersebut dikarenakan adanya peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluarkan," ujarnya.

Dengan penurunan jumlah KPM tersebut, pihaknya berharap angka kemiskinan di Kabupaten Bandung akan menurun.

Namun di sisi lain, masyarakat masih berharap jumlahnya bisa bertambah. Untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar jumlah KPM tetap ada di angka 168.246.

"Kami terus berupaya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, tentunya dengan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Untuk itu kami minta bantuan desa melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos), agar dapat melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG)," tuturnya.

