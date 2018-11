Polres Sukabumi Kota Ungkap Prostitusi Online, 10 Wanita Diduga Dijajakan Melalui Twitter

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Praktik prostitusi online di Kota Sukambumi diungkap tim Cyber Polres Sukabumi Kota. Polisi menangkap dua pria yang berperan sebagai mucikari.

Pengungkapan ini dilakukan Jumat (16/11/2018) pukul 08.00. Kedua mucikari yang ditangkap yakni WS alias Papih (42), warga Kabupaten Bogor dan USJ alias Jay (40), warga Kota Sukabumi.

Polisi juga meminta keterangan sebagai saksi 10 wanita yang diduga diperdagangkan melalui akun Twitter.

"Aksi prostitusi online yang dilakukan dua mucikari ini menggunakan akun Twitter," kata Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, saat konferensi pers di Sukabumi, Senin (19/11/2018) siang.

Ia mengatakan, terungkapnya praktik prostitusi online ini berawal dari Tim Patroli Cyber mendapat informasi akun Twitter bernama Escort 0266 ke2 (@sukabumiasyik) bermuatan konten negatif dan pornografi.

"Kami melakukan profiling hingga akhirnya terungkap siapa yang menjadi admin di akun tersebut," kata AKBP Susatyo Purnomo Condro.

"Tidak hanya tim cyber saja yang bergerak, anggota juga menyamar langsung untuk mengungkap fakta adanya prostitusi di balik akun tersebut," ujar AKBP Susatyo Purnomo Condro.

Hasil pemeriksaan, kata AKBP Susatyo Purnomo Condro, modus pelaku membuat akun Twitter dan di dalamnya menampilkan gambar atau foto wanita yang bermuatan pornografi atau asusila.

Kemudian, kata dia, mereka juga melakukan transaksi dengan harga Rp 500ribu termasuk dengan kamarnya. Bahkan tersangka WS alias Papih menyewakan kamar indekosnya untuk digunakan.

"WS alias Papih ini juga berperan pembuat akun dan admin Twitter, sedangkan Jay punya peranan menjaring pria sekaligus mempertemukannya," ucap AKBP Susatyo Purnomo Condro.

Kini WS dan USJ sudah ditetapkan sebagai tersangka dan perkaranya ditangani Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota.

Keduanya dijerat Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 29 dan/atau pasal 4 ayat (2) Jo. Pasal 30 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 ttg Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau pasal 296 KUHP dan/atau pasal 506 KUHP.

“Tersangka terancam hukumannya 15 tahun penjara," ujar AKBP Susatyo Purnomo Condro didampingi Kepala Sat Reksrim Polres Sukabumi Kota AKP Budi Nuryanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Sukabumi Bongkar Praktik Prostitusi Online, 2 Mucikari Diringkus".