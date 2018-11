Lirik Lagu Solo Milik Jennie Blackpink yang Akan Konser di Indonesia

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Jennie Blackpink baru saja merilis single baru berjudul Solo.

Jennie menjadi anggota Blackpink pertama yang merilis lagu sendiri.

Dalam video klip Solo, Jennie mencoba menunjukkan kebolehannya dalam dance hip hop, menyanyi, dan rap.

Lagu Solo menceritakan tentang seorang yang hidup sendiri dan dia percaya diri dan bangga akan hal itu.

Bahkan setelah putus dengan sang kekasih, seseorang dalam lagu ini tetap percaya diri.

Jennie BLACKPINK Tampil Seksi di Lagu 'Solo', Video Klipnya Jadi Trending Youtube Nomor 1 (youtube)

Dalam waktu singkat video klip Solo Jennie Blackpink ada di deretan video trending di Youtube.

Jumlah penonton terus bertambah.

Hingga saat ini, Jumat (16/11/18), empat hari setelah Solo dirilis, video itu masih berada di posisi pertama dengan jumlah penonton lebih dari 42 juta.

Lirik lagu Solo miik Jennie Blackpink

Cheonjinnanman cheongsungaryeon

Saechimhan cheok ijen jicheo na

Gwichana



Maeil mweo hae? eodiya? babeun? jal ja

Baby, jagi, yeobo bogo shipeo

Da bujireopseo

You got me like



Igeon amu gamdong eomneun Love story

Eotteon seollemdo eotteon euimido

Negen mianhajiman, I'm not sorry

Oneulbuteo nan nan nan



Bichi naneun sollo

Bichi naneun sollo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



Used to be your girl

Now I'm used to being the GOAT

You're sittin' on your feelings

I'm sittin' on my throne

I ain't got no time for the troubles in your eyes

This time I'm only lookin' at me, myself and I

(I'm goin' solo)

I'ma do it on my own now

Now that you're alone, got you lookin' for a clone now

(So low) That's how I'm gettin' down

Destined for this and the crown

Sing it loud like



Igeon amu gamdong eomneun Love story

Eotteon seollemdo eotteon euimido

Negen mianhajiman, I'm not sorry

Oneulbuteo nan nan nan



Bichi naneun sollo

Bichi naneun sollo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



Mannam, seollem, gamdong dwien

Ibyeol, nunmul, huhwe, geurium

Holloin ge joa, nan nadaweoya hanikka



Jayuroun baramcheoreom

Gureum wie byeoldeulcheoreom

Meolli gago shipeo balkke binnago shipeo

(Now I'm goin' slow-mo)



Bichi naneun sollo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



[Korean:]



천진난만 청순가련

새침한 척 이젠 지쳐 나

귀찮아



매일 뭐 해? 어디야? 밥은? 잘 자

Baby, 자기, 여보 보고 싶어

다 부질없어

You got me like



이건 아무 감동 없는 Love story

어떤 설렘도 어떤 의미도

네겐 미안하지만, I'm not sorry

오늘부터 난 난 난



빛이 나는 솔로

빛이 나는 솔로

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



Used to be your girl

Now I'm used to being the GOAT

You're sittin' on your feelings

I'm sittin' on my throne

I ain't got no time for the troubles in your eyes

This time I'm only lookin' at me, myself and I

(I'm goin' solo)

I'ma do it on my own now

Now that you're alone, got you lookin' for a clone now

(So low) That's how I'm gettin' down

Destined for this and the crown

Sing it loud like



이건 아무 감동 없는 Love story

어떤 설렘도 어떤 의미도

네겐 미안하지만, I'm not sorry

오늘부터 난 난 난



빛이 나는 솔로

빛이 나는 솔로

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



만남, 설렘, 감동 뒤엔

이별, 눈물, 후회, 그리움

홀로인 게 좋아, 난 나다워야 하니까



자유로운 바람처럼

구름 위에 별들처럼

멀리 가고 싶어 밝게 빛나고 싶어

(Now I'm goin' slow-mo)



빛이 나는 솔로

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



[English translation:]



Naive and innocent

Acting like I'm proper

I'm tired of it now, it's annoying



Every day, asking me like

What're you doing? Where are you? Did you eat? Good night

Baby, sweetie, honey, I miss you

It's all useless, you got me like



This is a love story that doesn't touch me at all

There's no butterflies, there's no meaning

Sorry but I'm not sorry

From now on I'm



Shining solo

Shining solo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



Used to be your girl

Now I'm used to being the GOAT

You're sittin' on your feelings

I'm sittin' on my throne

I ain't got no time for the troubles in your eyes

This time I'm only lookin' at me, myself and I

(I'm goin' solo)

I'ma do it on my own now

Now that you're alone, got you lookin' for a clone now

(So low) That's how I'm gettin' down

Destined for this and the crown

Sing it loud like



This is a love story that doesn't touch me at all

There's no butterflies, there's no meaning

Sorry but I'm not sorry

From now on I'm



Shining solo

Shining solo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



After the encounter, the butterflies, the feelings

There's break ups, tears, regrets and longing

I like being alone cuz I need to be me



Freely like the wind

Like the stars above the clouds

I wanna go far, I wanna shine bright

(Now I'm goin' slow-mo)



Shining solo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo