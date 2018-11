Danrem 064/MY Kini Dijabat Kolonel Inf Wediyanto

Laporan Wartawan TribunJabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan memimpin serah terima dan lepas pejabat satuan di jajaran Kodam III/Siliwangi, di Makodam III/Siliwangi, Jalan Aceh Bandung, Senin (19/11/2018).

Setelah serah terima jabatan, dilaksanakan juga acara penerimaan dan pelepasan Perwira Kodam III/Siliwangi yang akan melaksanakan mutasi jabatan ke satuan baru di luar satuan Kodam III/Siliwangi.

"Pergantian unsur pimpinan di lingkungan Kodam III/Siliwangi pada dasarnya adalah proses ilmiah dalam konteks manajemen modern dan bagian dari sistem pembinaan organisasi sebagai pembaruan dan penyegaran untuk kemajuan organisasi," katanya.

Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan di antaranya Danrem 064/MY Kolonel Czi Budi Hariswanto SSos kepada Kolonel Inf Wediyanto; Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi bidang Idiologi Politik Kolonel Arm Rahmat Eko Samodro SSos kepada Kolonel Inf Wawan Hermawan SIP; Kakumdam III/Siliwangi Kolonel Chk Martin Ginting SH MH kepada Kolonel Chk Agus Hari Suyanto SH.

Acara serah terima jabatan di lingkungan Kodam III/Siliwangi, yang digelar Senin (19/11/2018). (istimewa)

Mayjen TNI Besar Harto Karyawan mengatakan, proses tersebut juga memberikan pengalaman dan menjaga kesinambungan kepemimpinan di satuan jajaran Kodam III/Siliwangi, sesuai dengan prinsip- prinsip pembinaan personel yaitu the right man on the right place atau menempatkan personel yang tepat pada jabatan yang tepat.

Kepada pejabat baru, Pangdam III/Siliwangi mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI AD dan selamat bertugas, sedangkan kepada pejabat lama beserta istri, ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitas selama menjabat di satuan jajaran Kodam III/Siliwangi.

Hadirnya para perwira baru di jajaran satuan Kodam III/Siliwangi diharapkannya dapat membawa semangat baru untuk membangun dan meningkatkan kinerja satuan yang dipimpin untuk menjadi lebih baik lagi.

Pejabat yang dilepas Pangdam III/Siliwangi adalah Kolonel Inf Toto Sutriono SSos, Kolonel Czi Sofwan Hardi SIP MSi, dan Kolonel Inf Chairul Mustofa SSos.

Di tempat yang sama, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H, M.Tr (Han) juga memberi ucapan selamat kepada Kolonel Inf Wawan Setiawan yang akan bertugas di satuan jajaran Kodam III/Siliwangi sebagai Wadanrindam III/Siliwangi.

Pada acara tersebut, turut hadir Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Nurchahyanto, para Staf Ahli Pangdam III/Siliwangi, para Asisten Kasdam III/Siliwangi, para Kabalakdam III/Siliwangi, Ketua Persit KCK PD III Siliwangi Ny Tari Besar Harto Karyawan, Wakil Ketua Persit PD III Siliwangi Ny Evi Nurchahyanto, serta undangan lainnya.