Cuaca Buruk Hantui Laga Timnas Thailand vs Timnas Indonesia, Stadion Diguyur Hujan Deras

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa jam menjelang laga Timnas Thailand vs Timnas Indonesia, Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, diguyur hujan deras empat jam sebelum kick-off.

Timnas Indonesia bertamu ke markas Thailand pada matchday ketiga Piala AFF 2018, Sabtu (17/11/2018), di Stadion Rajamangala.

Laga yang digelar pukul 18.30 WIB itu menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia yang sudah menelan kekalahan dalam dua laga pertama Piala AFF 2018.

Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Singapura pada laga pertama, lalu bangkit dan menang 3-1 atas Timor Leste pada laga kedua Grup B Piala AFF 2018.

Sementara Thailand, baru sekali berlaga di Piala AFF 2018 yakni saat membantai 7-0 Timor Leste.

Empat jam sebelum laga timnas Indonesia vs Thailand dimulai, kondisi kurang ideal terjadi di Stadion Rajamangala.

Dilansir BolaSport.com dari akun Twitter @ThaiFootballs, hujan yang sangat deras mengguyur kawasan Bangkok termasuk Stadion Rajamangala.

Rajamangala Stadium right now. Hope the rain stop before the match. #AFFSuzukiCup18 #THAIDN

Cuaca di ibu kota Thailand itu memang sedang kurang bersahabat.

Awan mendung tampak menggantung seperti yang disampaikan oleh fan sepak bola asal Thailand melalui akun Twitter @SveinFalk.