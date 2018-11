PSM Makassar vs Persija Jakarta Imbang 2-2, Persib Bandung Senang

TRIBUNJABAR.ID, MAKASSAR - Pemuncak klasemen Liga 1, PSM Makassar hanya bermain 2-2 lawan runner up klasemen sementara, Persija Jakarta di lanjutan Liga 1 di Stadion Mattoangin, Jumat (16/11/2018).

Bermain di kandang, PSM Makassar sempat tertinggal 2-0 hasil gol Jaimerson da Silva di menit 8 dan bunuh diri Abdul Rahman Sulaeman di menit 28.

PSM Makassar bangkit di babak kedua untuk memaksakan hasil imbang berkat gol Rizky Pellu di menit 61 dan Zulham Zamrun di menit 77.

Hasil imbang membuat PSM Makassar gagal menjauhi kejaran Persija Jakarta.

Ayam Jantan dari Timur kini memiliki 54 poin dari 31 main sementara Persija dengan 50 angka dari 30 main.

Angka Persija ini hanya terpaut 1 dari Persib Bandung yang memiliki 49 angka dari 30 main juga.

Jarak ini tentunya akan disambut baik bobotoh, karena inilah skenario terbaik agar Persib Bandung kembali berpeluang juara Liga 1.

Klasemen Liga 1 sampai Jumat (16/11/2018) petang. (liga1)

Hasil imbang itu berarti PSM Makassar dan Persija Jakarta sama-sama kehilangan dua poin.

Syarat lainnya, Persib Bandung menang lawan PSIS Semarang pada pekan 31.

Selanjutnya, andai mampu meraih 12 poin di sisa kompetisi, Persib Bandung masih bergantung pada PSM dan Persija.

Persib Bandung baru bisa juara apabila PSM Makassar dan Persija Jakarta masih-masing menelan satu kekalahan.(*)

Jadwal laga sisa Persib Bandung

18/11/18 LI1 PSIS Semarang vs Persib

23/11/18 LI1 Persib vs Perseru Serui

01/12/18 LI1 Persela vs Persib

09/12/18 LI1 Persib vs Barito Putera

Jadwal laga sisa Persija Jakarta

16/11/18 LI1 PSM vs Persija

20/11/18 LI1 Persija vs Persela

24/11/18 LI1 Persija vs Sriwijaya

02/12/18 LI1 Bali United vs Persija

08/12/18 LI1 Persija vs Mitra Kukar

Jadwal laga sisa PSM Makassar

16/11/18 LI1 PSM Vs Persija

25/11/18 LI1 PSM vs Bali United

03/12/18 LI1 Bhayangkara vs PSM

09/12/18 LI1 PSM vs PSMS Medan