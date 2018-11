Dibuatkan Chant Oleh Bobotoh, Jonathan Bauman Tersanjung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - "We've got Bauman, Jonathan Bauman. I just don't think you understand, his number 99 he better than Simic, we've got Jonathan Bauman,".

Lirik lagu berbahasa Inggris ini selalu dikumandangkan bobotoh pada saat pertandingan.

Ini adalah sebuah chant yang memiliki makna kebanggaan bobotoh karena memiliki seorang Jonathan Bauman.

Striker asal Brasil ini baru di musim ini bermain untuk Persib Bandung.

Namun performanya di lapangan hijau terhitung luar biasa.

Mantan pemain timnas Argentina junior ini sudah mempersembahkan 10 gol dari 22 penampilan.

Mendapat chant khusus dari bobotoh membuat pemilik nomor punggung 99 ini tersanjung.

Selebrasi gol Jonathan Bauman ke gawang Persija Jakarta (capture video)

Pasalnya ini adalah pertama kali ia mendapat lagu khusus dari suporter untuknya.

"Saya berterima kasih untuk semua dan support-nya dari bobotoh, ini satu-satunya negara yang pernah membuat lagu untuk saya," ujar Jonathan Bauman sesudah berlatih di Stadion Si Jalak Harupat, Jumat (16/11/2018).