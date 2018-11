BPBD Jabar Minta Masyarakat Waspada Bencana, Siaga Darurat Banjir dan Tanah Longsor sampai Mei 2019

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jabar mengajak masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana, terutama terhadap daerah-daerah yang rawan banjir dan tanah longsor.



Kepala Pelaksana (Kalak) Bencana Daerah'>Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat,Dicky Saromi, mengatakan mitigasi ini bisa dilakukan melalui mitigasi struktural dan nonstruktural.

Mitigasi struktural dilakukan BPBD Jawa Barat melalui diseminasi, seperti imbauan dan peringatan dini melalui medai sosial terhadap daerah-daerah yang rawan terjadinya bencana.



“Sedangkan melalui mitigasi struktural, mari hutannya terus kita jaga, kita tingkatkan tutupannya, mari bangunan pengendali banjirnya kita tuntaskan. Karena banyak hal yang sampai sekarang juga belum tuntas,” kata Dicky Saromi pada acara Jabar Punya Informasi di Gedung Sate, Rabu (14/11).



“Mari drainase atau sistem tata airnya juga kita perbaiki, termasuk kita menghindari timbunan-timbunan sampah yang menutupi saluran-saluran air itu. Juga tata ruangnya agar terus bisa diperhatikan,” lanjutnya.



Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya potensi kebencanaan di Jawa Barat.

Pertama, dari sisi tutupan lahan hutan yang rata-rata masih di bawah 20 persen untuk seluruh DAS di Jabar. Idealnya kawasan tutupan lahan hutan berada di kisaran 30 persen untuk setiap DAS.



Kedua, potensi air permukaan dengan curah hujan yang mencapai 48 miliar meter kubik setiap tahun hanya bisa dimanfaatkan sebesar 15 miliar meter kubik. Sementara sisanya terbuang ke luat atau menjadi run off.



“Ini yang kita lihat hampir sebagian besar terbuang ke laut atau menjadi run off. Kalau menjadi run off ini akan menjadi banjir kalau tata airnya tidak baik, terutama drainase atau aliran-aliran airnya. Ini yang harus kita perhatikan,” ujar Dicky.



Faktor ketiga adalah tata ruang dan bangunan. Dicky menilai penataan ruang dan bangunan harus sudah mulai diperketat, sehingga eskalasi bencana setiap tahun tidak akan semakin tinggi. Selain itu, bangunan pengendali banjir pun harus dipercepat penyelesaiannya.



“Seperti kolam retensi kan baru ada satu di Cieunteung. Harapan kita kalau tidak salah sampai lima tapi sekarang baru satu terwujudnya, jadi tergenangnya air juga tidak mungkin banyak. Jadi, itu contoh-contoh bahwa bangunan pengendali banjir itu belum semuanya tuntas,” katanya.



Pemprov Jawa Barat sendiri telah menetapkan siaga darurat banjir dan tanah longsor mulai 1 November 2018 - 31 Mei 2019.

Hal ini tercantum dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 362/Kep.1211-BPBD/2018.



Melalui SK tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan upaya atau langkah semua stakeholder dalam penanggulangan bencana, yaitu untuk segera mempersiapkan langkah-langkah guna menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi

Segera menginventarisasi kesiapan dan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang ada serta yang diperlukan untuk penanganan apabila terjadi bencana. Kemudian segera melaksanakan pengurangan risiko (mitigasi) bencana serta menghimbau dan mengaktifkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.



“Dengan adanya SK ini masyarakat diminta untuk turut serta bersama-sama dalam melakukan pengurangan risiko bencananya, baik itu pada daerah-daerah yang rawan longsor maupun rawan banjir,” kata Dicky.



Dicky menambahkan bahwa saat ini semua wilayah Jawa Barat dalam posisi siaga darurat banjir dan longsor. Namun, apabila dipetakan untuk daerah yang memiliki potensi banjir berada di wilayah utara dan tengah Jawa barat.



“Untuk banjir itu utara dan tengah. Kalaulah sekarang kejadian di tengah, itu karena memang curah hujannya yang di utara itu masih belum begitu tinggi. Inilah hendaknya yang menjadi perhatian kita semua di daerah utara,” ucap Dicky.



Sementara untuk daerah potensi longsor, Dicky menuturkan ada di wilayah tengah dan selatan Jawa Barat.