Masalah Emosi di Lapangan Jadi Perhatian Persib Bandung Jelang Akhir Liga 1 2018

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pelatih Fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya, mengatakan bahwa mental memiliki peranan penting untuk menggapai gelar juara Liga 1 2018.

Yaya Sunarya juga mengungkapkan bahwa para pemain saat ini perlu didukung untuk terus berjuang meraih gelar juara.

"Untuk saat ini memang memegang peranan yang penting karena dengan faktor mental secara psikologi mereka kuat. Tapi kita perlu saling menguatkan," ujar Yaya di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (13/11/2018).

Pelatih lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini mencontohkan saat Persib Bandung menghadapi PSMS Medan pekan lalu.

• Veronica Tan Nonton Film A Man Called Ahok, Lihat Penampilan Teranyarnya

• Timnas Indonesia Main Tak Sesuai Harapan, Bima Sakti Sebut Anak Asuhnya Tertekan

Menurutnya, banyak keputusan wasit yang membuat para pemain emosi sehingga antarelemen di tim perlu untuk saling mengingatkan.

"Ketika kita ditekan oleh wasit satu pemain agak sedikit down, yang ini up lagi, yang ini malah down lagi. Jadi, susah sekali untuk sadar (pemain tak emosi) kalau misalnya wasit seperti ini," katanya.

Menurut Yaya Sunarya, keputusan buruk wasit menjatuhkan mental Ezechiel N Douassel dan kawan-kawan.

"Ada beberapa peluang yang bisa on target (tapi keluar) karena tekanan (wasit) seperti itu," katanya.

Menurut Yaya Sunarya, tak ada masalah jika pemain yang emosi hanya 2-3 orang karena masih bisa ditenangkan.

Jika semuanya tertekan dan emosi, akan sangat sulit dan cukup berat untuk memenangankan pertandingan.