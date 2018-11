Kontrak di Persib Bandung Habis Desember 2018, Mario Gomez Akan Bertahan Asal . . .

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, mengungkapkan kontraknya habis pada Desember 2018.

Sebagai informasi, pelatih asal Argentina ini menandatangani kontrak diawal musim bersama Persib Bandung masa kerja dua tahun serta opsi satu tahun perpanjangan.

Hanya, Mario Gomez mengaku kontrak yang dimiliki di Persib Bandung saat ini hanya setahun dengan opsi perpanjangan kontrak.

"One by one (masa kontrak) tapi memang kita harus bicarakan ini sekarang," ujar Mario Gomez setelah memimpin latihan di Stadion Si Jalak Harupat, Rabu (14/11/2018).

Di manapun, kata Mario Gomez, pelatih selalu ada pembicaraan setelah satu tahun masa kerja.

Jika memang ada kesepakatan antara pelatih dan manajemen, barulah lanjut satu tahun berikutnya.

Sebelum memulai kontrak baru, ia mengatakan perlu adanya 'jalan' yang sama antara manajemen dan pelatih.

"Dimana pun memang harus bicarakan setelah setahun, lalu lanjutkan satu tahun. Kalau dilanjutkan, harus berada di satu jalan tapi bagi saya bukan hanya soal uang. Bukan saya begini terus dibayar, bukan, its ok," katanya.

Mario Gomez tak memungkiri sudah jatuh cinta kepada Persib Bandung dan bobotohnya.