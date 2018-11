Mau Cari Referensi Tentang Pesta Pernikahan? Datang Saja ke Islamic Wedding Festival

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi Anda, khususnya calon pengantin muslimah yang bercita-cita ingin melangsungkan pernikahan spesial, bisa, nih, datang ke acara ini, Islamic Wedding Festival.

Acara tersebut digelar oleh Klik Production dan akan berlangsung selama tiga hari, mulai hari ini (13/11/2018) sampai Kamis (15/11/2018), di Bale Asri Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Ada banyak ragam konsep pernikahan Islami secara universal yang ditawarkan mulai dari pernikahan bergaya timur tengah, adat, international wedding, dan konsep pernikahan lainnya.

Yarry Rivani (38), show director acara, mengatakan lebih dari 90 vendor pernikahan yang ikut berpartisipasi, di antaranya adalah beragam venue hotel, busana wedding muslimah, bridal, dekorasi, hantaran, fotografi, katering, dan ragam suvenir.

"Ini even kami pertama kalinya khusus mengangkat wedding islamic, kami tidak menyangka masyarakat ternyata antusias. Acara ramai dikunjungi," ujar Yarry Rivani (38) saat ditemui Tribun Jabar di Bale Asri Pusdai, Selasa (13/11/2018).

Yarry menambahkan even pameran tersebut pun akan ramai karena turut menampilkan beberapa kegiatan lainnya, di antaranya make up demo, fashion show, talk show, workshop, lomba make up, dan penampilan musik.

Yuk, datang segera ada banyak pilihan bagi para pasangan sesuai dengan konsep yang diinginkan.