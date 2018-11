Hari Ini Kurs Rupiah Ditutup Menguat Tipis ke Posisi Rp 14.805 per dollar AS

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS pada perdagangan Selasa (13/11/2018) ditutup menguat tipis ke posisi Rp 14.805 per dollar AS.

Sebelumnya, pada awal perdagangan hari ini, mata uang garuda dibuka pada posisi Rp 14.862 per dolar AS.

Di pasar spot, hari ini Rupiah ditransaksikan pada kisaran Rp 14.799 hingga Rp 14.935 per dolar AS. Dengan posisi kurs per sore ini, depresiasi Rupiah sejak awal tahun ini menjadi sebesar 9,22 persen.

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia menunjukkan, posisi Rupiah pada penutupan perdagangan sore ini, melemah ke posisi Rp 14.895 per dolar AS dari sebelumnya Rp 14.747 per dolar AS.

Analis Senior CSA Research Institue Reza Priyambada, menilai laju Rupiah menguat lantaran masih adanya sentimen positif dari dalam negeri. Sentimen positif tersebut antara lain penilaian Bank Indonesia terhadap defisit neraca transaksi berjalan yang masih aman meski pada pada triwulan III-2018 tercatat 3,37 persen di atas triwulan kedua sebesar 3,02 persen dari PDB.

Sementara, dari sisi eksternal, masih adanya imbas dari pernyataan The Fed di mana dimungkinkan untuk kembali menaikkan tingkat suku bunganya membuat pergerakan dari dolar AS kembali meningkat.

“Hal ini juga diikuti dengan meningkatnya aksi beli pada surat utang pemerintah AS,” kata Reza.

Di sisi lain, peningkatan permintaan akan dolar AS pun turut didorong oleh aksi lepas Euro oleh pelaku pasar seiring belum adanya kepastian terhadap kesepakatan Brexit dan masih adanya reaksi negatif pelaku pasar terhadap rilis pertumbuhan Tiongkok sebelumnya yang menunjukkan perlambatan.