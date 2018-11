Diminta Bawaslu Menunda Proses Penetapan DPTHP Tahap 2, KPU Purwakarta Tanggapi Begini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Mendapat surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purwakarta untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan (DPTHP) tahap 2 kepada KPU Purwakarta.

Komisioner Divisi Program dan Data KPU Purwakarta, Iip Saripudin mengatakan pleno penetapan DPTHP 2 masih berjalan.

Mengenai adanya rekomendasi atau catatan dari Bawaslu setempat, pihaknya akan menindaklanjuti kemudian.

"Proses penetapan DPTHP-2 tetap dilaksanakan, dan dinyatakan sah. Dalam hal ada catatan dan rekomendasi dari Bawaslu, KPU siap menindak lanjuti," kata Iip saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (13/11/2018).

Menurutnya, data ganda versi Bawaslu yang berjumlah 1.364 sudah dieksekusi di sistem hingga kegandaan 0 (nol).

Namun KPU belum bisa menyajikan by name by address nya disebabkan harus memilah dan menyandingkan data di sistem untuk menemukan pemilih ganda tersebut.

Bersangkutan dengan proses pengunggahan data hasil rekapitulasi semua jenjang (PPS-PPK) ke Sidalih mengalami kelambatan (loading) dikarenakan server sibuk.

"Sehingga sampai saat ini dari 192 desa dan kelurahan baru bisa masuk 48 desa yang bisa diupload datanya" ucap dia menambahkan.