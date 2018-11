Di Kota Bandung Label Halal Gratis, Pengusaha Tinggal Datangi Saja Disperindag

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemkot Bandung memberikan fasilitasi kepada warga yang ingin aktif membuka usaha. Pemerintah pun jor-joran memenuhi kebutuhan para pengusaha, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mulai dari produksi hingga pemasaran.

Kepala Bidang Perdagangan Regional Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Dewi Mulyani mengatakan fasilitasi itu di antaranya, bantuan perizinan label halal, cek nutrisi makanan, konsultasi pengemasan, hingga pemasaran melalui Little Bandung.

“Di daerah lain harus bayar, tapi di Kota Bandung label halal, PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), gratis karena dibiayai pemerintah bahkan dibantu untuk HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan hak merek. Jadi butuh apa aja, datang ke Disperindag,” ujar Dewi dalam Acara Bandung Menjawab di Taman Sejarah Kota Bandung, Selasa (13/11/2018)

Menurut Dewi, upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemkot Bandung untuk memudahkan warganya berbisnis. Sebab Kota Bandung adalah kota jasa yang sebagian besar kehidupannya ditopang oleh bisnis UMKM.

“Disperindag juga memberikan pembinaan kepada UMKM. Salah satunya Pemkot bekerja sama dengan Facebook untuk pelatihan pemasaran digital,” ujar Dewi.

• Syahrini Dikabarkan Dekat dengan Reino Barack, Luna Maya: Dia Temanku, Enggak Mungkin

Sementara dari sisi pemasaran, Pemkot Bandung telah merancang sebuah merek global yang digunakan untuk memasarkan seluruh produk dari Kota Bandung, yaitu Little Bandung. Sejak 2016, Little Bandung terus dibangun sehingga produk Kota Bandung bisa merambah pasar luar daerah, bahkan luar negeri.

Saat ini, Little Bandung telah ada di Malaysia, Korea, Jepang, dan Australia. Di Negara-negara tersebut, Little Bandung hadir dalam berbagai bentuk. Di Malaysia, misalnya, ada Little Bandung Store, toko yang didirikan berkat kerja sama dengan pengusaha lokal. Ada pula Little Bandung Wall yang bekerja sama menyewa dinding untuk memajang produk unggulan Bandung.

Ayah, Ibu dan Dua Anaknya Ditemukan Tewas di Dalam Rumahnya di Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan https://t.co/MPINL728bb via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) November 13, 2018

“Di setiap produk yang dipajang, kita simpan juga kartu nama pembuatnya. Jadi nanti orang yang tertarik bisa langsung menghubungi produsen. Pada akhirnya, kerja sama yang terjalin adalah B to B (business to business),” ujar Dewi.