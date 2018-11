Bawaslu Purwakarta Surati KPU Agar Menunda Proses Penetapan DPTHP Tahap 2, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purwakarta kembali mengirimkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta.

Kini, surat tersebut berisikan rekomendasi penundaan proses penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan (DPTHP) tahap 2.

Komisoner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos mengatakan ada beberapa hal yag dilihatnya sebagai kendala.

"Pertama, KPU belum memberikan penjelasan disertai dokumen by name by addres soal 1.364 pemilih terduga ganda yang sebelumnya direkomendasi Bawaslu," kata Binos saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (13/11/2018).

Selain itu, persoalan keduanya ialah Bawaslu masih menemukan kegandaan pada Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (siTarlih). Aplikasi tersebut yang diklaim oleh KPU Purwakarta, akurasinya mendekati Sistem Data Pemilih (Sidalih).

Kemudian proses pengunggahan data pemilih pada Sidalih diakuinya belum selesai 100 persen.

Padahal kata Binos, sesuai pasal 40 ayat 1 PKPU 11/2018 tentang penyusunan pemilih dalam negeri, DPT harus sidalih.

"Soal sampai kapan penundaan tersebut dilakukan, hal itu tergantung KPU mampu menyelesaikan tiga hal tadi hingga kapan. Kalau malam ini bisa selesai, ya, bisa langsung ditetapkan DPTHP 2 hari ini," ujarnya. (*)